Bingöl'de Öğrenci Servisi Devrildi: 5 Yaralı

Kaynak: İHA

Bingöl'de öğrenci servisinin kayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 5 öğrenci hafif yaralandı.Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Kıraçtepe ile Boncukgöze köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacılar köyünden öğrencileri okula götürmek için alan Abdulvahap Ağar idaresindeki 12 KM 0178 plakalı minibüs, yağışın da etkisiyle yoldan çıkarak devrildi. Kayarak yan duran minibüste bulunan 5 öğrenci hafif şekilde yaralanarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL