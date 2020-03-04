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Bingöl'de öğrencilerden Bahar Kalkanına destek

Bingöl'de öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yurt odalarının ışıklarıyla "TSK" yazdı.

04.03.2020 06:39 | Son Güncelleme: 04.03.2020 06:39Bingöl'de öğrencilerden Bahar Kalkanına destek
'de öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yurt odalarının ışıklarıyla "TSK" yazdı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla yurtlardaki odaların ışıklarıyla "TSK" yazıp mehmetçiğe moral verip, harekata destek oldu.Öğrenciler ayrıca yurdun bahçesinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Mehmetçiğe desteğe Gençlik ve İl Müdürlüğü'ne bağlı Mürsel Paşa Erkek Öğrenci yurdu ile Pir Ali Kız öğrenci yurdunun katıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Bahar Kalkanı Harekatı, Yurtlar Kurumu, Bingöl, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

4.03.2020 07:50:22