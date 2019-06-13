Bingöl'de öğrenme şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

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Bingöl'de öğrenme şenlikleri renkli görüntülere sahne olduBİNGÖL - Bingöl'de 3'üncüsü düzenlenen "Öğrenme Şenlikleri" renkli görüntüler oluşturdu. Valilik, belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen 3. Öğrenme Şenlikleri, Hükümet Konağı önünde yapıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevli kurs hocaları ve kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği şenlikte, çeşitli yöresel yemekler de sunuldu. Öğrenciler tarafından yöresel halk oyunlarının yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarıyla yarışmalar yapıldı. Daha sonra düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.Şenliklerin 3'üncüsünün düzenlendiğini anımsatan Vali Kadir Ekinci, "Öğrenme süreci sadece örgün eğitimde belirli bir yaşa kadar olan değil aynı zamanda, insanın tüm ömür boyu içerisinde bulunması gereken bir süreçtir. Peygamberimiz, beşikten mezara ilim yayalım derken bu talimatı bize asırlar öncesinden beri vermiştir. Yıllardır ülkemizde uygulanan bu güzel çalışmayla birlikte örgün eğitim dışında kalan kadın, erkek cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her yaşta vatandaşımıza ilgisi, becerisi doğrultusunda programlar açmak ve onlara özellikle istihdam odaklı kurslarla, eğitim programlarıyla hayatın içerisine dahil etmek en öncelikli programdır" dedi.Kurs hocaları ve kursiyerler tarafından el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiğini aktaran kurs hocalarından Songül Düzcü, "Bu faaliyete 3 yıl önce başlamıştık etkinliğimiz devam ediyor. Şenlikte çeşitli faaliyetlerimiz var, kadınlarımızın yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünler hem burada sergileniyor hem de öğrenme aşaması burada gösteriliyor. Çok güzel bir gün eğlenceli geçiyor" şeklinde konuştu.Kurs hocalarından Ayşe Bilici ise, "Vatandaşlarımızın katılmasıyla etkinlik çok daha güzel oldu, kış boyunca öğrencilerimizle yapmış olduğumuz ürünlerimizi sergileme şansımız oldu. Yaptığımız ürünlerinin yapım aşamasını buraya gelen misafirlerimize öğretme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.Şenliğe Vali Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, kurum amirleri ve vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.