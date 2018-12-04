- Bingöl'de öğretmen ve öğrencilerin çalışması duygulandırdı

04 Aralık 2018 Salı 16:13



04 Aralık 2018 Salı 16:13

- Bingöl'de öğretmen ve öğrencilerin çalışması duygulandırdıÖğretmen ve öğrenciler işaret dilini kullanarak çektikleri video ile engellilerin yaşadığı sorunları aktardıBİNGÖL - Bingöl'de bir okulda öğretmen ve öğrencilerin, engeli bulunan bireyler için yaptığı klip çalışması izleyenlerden tam not alırken, duygulandırdı. Yeşilyurt Ortaokulu öğretmenleri ve öğrenciler, Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir çalışma yaptı. İşaret dili ile engellilerin yaşadığı sorunlara değinen öğretmen ve öğrenciler, hazırladıkları klip çalışmasını sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede birçok kullanıcı tarafından izlenip paylaşılan görüntü, izleyenleri duygulandırdı.Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Yeşilyurt Ortaokulu Müdürü Ali Alın, fikrin öğrenciler tarafından ortaya çıktığını ve öğretmenlerinin de buna kayıtsız kalmayarak işaret diliyle engeli bulunan bireylerin sorunlarını aktarmaya çalıştıklarını kaydetti.(MAÇ-HİV-Y)