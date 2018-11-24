Bingöl'de "Okumak Mutluluktur" Projesi

Eğitimci Yazar Zeynep Haşemi, 3 yıl önce başlattığı "Okumak Mutluluktur" projesi kapsamında topladığı 140 kitabı Bingöl
'ün Adaklı
ilçesindeki Adaklı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine dağıttı.
3 yıl boyunca birçok ilde kitap dağıtımı yaptığını belirten Haşemi, projeyi ömrü vefa ettiği sürece sürdüreceğini söyledi.
Amacının çocuklara okumayı sevdirmek olduğunu belirten Haşemi, şöyle devam etti:
"3 yıldır hayırseverlerin destekleriyle topladığım kitapları çocuklara dağıtıyorum. Kitaplarımız başta ahlaki değerler, dini değerler ve kendi kültürümüzü içeren hikayelerden oluşmaktadır. 'Okumak Mutluluktur' projemiz ömrüm vefa ettiği sürece devam edecek."
Adaklı,Bingöl
24 Kasım 2018 Cumartesi 20:07