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Bingöl'de öldürülen 2 teröristin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; 21 Temmuz 2019 tarihinde Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi'nde" olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

22.07.2019 11:25 Bingöl
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; 21 Temmuz 2019 tarihinde Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi'nde" olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Teröristlerden birinin, 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan, terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı Şevin kod adlı Hülya Kül olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde Erzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu Bahoz Velat kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 21 Temmuz 2019 tarihinde Van'da 1'i gri kategoride yer alan 2 terörist Van İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu ikna yoluyla teslim olmuştur. Terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışlar devam etmektedir."
(İHA)
Kaynak: İHA
Bingöl, Güncel

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