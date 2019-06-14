14.06.2019 14:14
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Bingöl'de dev yılan görenleri şaşırttı! Ot biçerken aniden ortaya çıktı

Tarlasında tırpan ile ot biçtiği sırada dev bir yılanla karşılaşan Özkan Baki, yılanı öldürerek cep telefonuyla fotoğrafını çekti.

Bingöl'ün merkezSancak beldesine bağlı Balıklıçay köyü Ünlüce mezrasında yaşayan Özkan Baki, tarlasında tırpan ile ot biçtiği sırada dev bir yılanla karşılaştı. Baki, daha sonra yılanı öldürerek, cep telefonuyla fotoğrafını çekti.

Baki, yaptığı açıklamada, yılanın tırpanla yaralandığını, kendisine saldıracağı korkusu yaşadığını söyledi.

Daha önce çok yılan gördüğünü ancak bu büyüklükte bir yılanı ilk defa gördüğünü anlatan Baki, şöyle konuştu:
"Ot biçerken aniden yılan ortaya çıktı. Tırpanın üstüne takıldı. İlk önce öldürmeyeyim gitsin diye düşündüm sonra tırpanla yaralandığını görünce korktum, dönüp bize saldırır diye öldürdük. Daha sonra yılanı çitlere asıp fotoğrafını çektim. Arkadaşlarımla paylaştım."

Bingöl'de dev yılan görenleri şaşırttı! Ot biçerken aniden ortaya çıktı
Kaynak: AA
Bingöl, Güncel

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