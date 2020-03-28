Bingöl’de otogar boşaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararlar sonrası Diyarbakır , Mardin ve Bingöl 'de otogarlar boşaldı.

Bingöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde faaliyet gösteren firmalar seferlerini geçici süreyle durdurdu. Terminalin peron ile yolcu bekleme ve bilet satış bölümlerinin boş olduğu, otobüslerin de park haline olduğu görüldü.

Öz Bingöl Firması yetkilisi Ferhat Şık, gelen telefonlara cevap vermek ve rezervasyonları iptal etmek için işletmeyi açık tuttuklarını söyledi.

Şık, "Rezervasyonları iptal ettik, seferlerimizi durdurduk. Otogarda boş oturuyoruz. Gelen yolcularımıza cevap vermek için yazıhanemizi açık tuttuk." dedi.

Şehirlerarası yolculuk yapmak zorunda kalan yolcular için otogarda heyet kurulacağını, yolculardan alınacak sağlık raporu doğrultusunda sefer düzenleneceğini anlatan Şık, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA