15.07.2019 19:47
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Bingöl'de otomobil çaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl

BİNGÖL'de kontrolden çıkarak çaya devrilen otomobilin sürücüsü Savaş Kayançiçek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

BİNGÖL'de kontrolden çıkarak çaya devrilen otomobilin sürücüsü Savaş Kayançiçek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum karayolunda meydana geldi. Savaş Kayançiçek yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Alatepe Köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak Göynük Çayı'na devrildi. Kazada, sürücü Kayançiçek ile otomobilde bulunan Semra Koçak ve Neşe Ertaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Savaş Kayançiçek, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kayançiçek'in cenazesi otopsi için hastane morguna konulurken, 2 yaralanın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


- Bingöl
Kaynak: DHA
Bingöl, Güncel

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