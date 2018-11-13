13 Kasım 2018 Salı 14:29



13 Kasım 2018 Salı 14:29

Bingöl'de otomobil takla attı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıBİNGÖL - Bingöl'de otomobil takla attı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, Bingöl-Karlıova yolu üzerinde Bozguncuk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Uçan idaresindeki 01 V 1980 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.Kazada, otomobilde bulunan İsa Uçan olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçta bulunan 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen UMKE ve Sağlık ekipleri tarafından ambulanslara kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.