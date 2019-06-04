Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Bingöl
'de meydana gelen trafik kazasında otomobillerin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Genç
karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VKB 52 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen bir otomobili çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL
Kaynak: İHA
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