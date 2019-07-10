10.07.2019 14:06
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Bingöl'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Bingöl

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çaytepe köyü yakınlarında meydana geldi. E.Ö. yönetimindeki 13 AS 279 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen N.Y.'nin kullandığı 06 BHK 27 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Bingöl
Kaynak: DHA
Bingöl, Genç, Güncel

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