Bingöl'de Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması

Bingöl
'de bazı alanlar, geçici süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör saldırıları nedeniyle vatandaşın, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilerek, asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.
Bu kapsamda merkeze bağlı Ortaçanak
, Hasar Yaylası, Hasar Tepe ve Feratan bölgesi, Çır Yaylası, Merdiven Deresi ve Monçu Komu bölgesi, Adaklı
ilçesinin Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey ve Maltepe
vadileri, Genç
ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgeleri, Solhan
'ın Yenibaşak ve Doğuyeli bölgeleri, Yayladere
'nin Horivanik ve Tahkim dereleri, Kırköy
Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik Gökçedal, Kiğı'nın Çomak Deresi, Karlıova
'nın Karacehennem Ormanları ile Yedisu
ilçesinin Akımlı Yaylası, 11-25 Kasım tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Söz
konusu alanlara bu süre içerisinde vatandaşların can ve mal güvenliği açısından girişlerinin yasak olduğu kaydedildi.
Bingöl
11 Kasım 2018 Pazar 16:02