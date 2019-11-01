Haberler » 3. Sayfa » Bingöl'de park halindeki midibüs yandı

Bingöl'de park halindeki midibüs yandı

Bingöl'de gece saatlerinde park halindeki hastaneye ait midibüs yandı.

01.11.2019 11:24Bingöl'de park halindeki midibüs yandı
Bingöl'de gece saatlerinde park halindeki hastaneye ait midibüs yandı.

Olay, merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı hastaneye ait olduğu öğrenilen bir midibüs içinde gece saatlerinde yangın çıktı.Yangını fark edenler durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü.

Araçta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:09 Rize'de bir binanın dış cephe kaplaması tehlike saçıyor
16:08 Konya'da sokağa bırakılmış 3 kardeş bebek bulundu
16:07 Antalya'da 50 kilogram esrar maddesi ele geçirildi
16:06 Güvenlik kaynakları, TSK tarafından Resulayn ve Tel Abyad'da her türlü tedbirin alındığını gören...
16:07 Güvenlik kaynakları, Türk-Rus ortak devriyesinin Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30...
16:05 Kamyonu durdurmak isterken duvarla araç arasında kaldı
16:04 Ankara'daki kan donduran kadın cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
1.11.2019 16:18:13