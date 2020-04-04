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Bingöl'de pazar ve duraklarda maske dağıtıldı

Bingöl'de pazar ve duraklarda maske dağıtıldı Bingöl Belediyesi tarafından kent merkezindeki otobüs duraklarında ve semt pazarında maske dağıtarak Korona virisüne karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

04.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:05
Bingöl 'de pazar ve duraklarda maske dağıtıldı
BİNGÖL - Bingöl Belediyesi tarafından kent merkezindeki otobüs duraklarında ve semt pazarında maske dağıtarak Korona virisüne karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Korona virüs salgınına karşı pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine yönelik maske takma zorunluluğu uygulamaya geçti. Kentte Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, otobüs duraklarında, semt pazarında ve marketlerde vatandaşlara maske dağıtımı yaptı. Vatandaşların acil işleri olmadığı sürece sokağa çıkmamaları ve evde kalmaları istendi.
Ayrıca kentte Semt Pazarında zabıta ekipleri, tezgahların önüne şerit çekerek sosyal mesafe düzenini sağladı. Bingöl’de pazar ve duraklarda maske dağıtıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bingöl Belediyesi, Bingöl, Genel

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Bingöl'de pazar ve duraklarda maske dağıtıldı
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