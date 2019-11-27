Haberler » Güncel » Bingöl'de pkk'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi - Haber

Bingöl'de pkk'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi

Bingöl'de PKK'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildiBİNGÖL'de, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

27.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:39
'de PKK'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi
BİNGÖL'de, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karlıova ilçesine bağlı kızılağaç köyündeki Karacehennem Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada EYP yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.
Ele geçirilen amonyum nitrat operasyon bölgesinde imha edildi.
Bingöl'de pkk'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi

Bingöl, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:20 AFAD, Arnavutluk'taki depremin merkez üssünde
21:20 Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı
21:19 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜSİAD VİZYONER'19 PROGRAMINDA KONUŞTU (4) (aktüel-detay)
21:18 "Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Toplantısı" 9 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek
21:17 AYBÜ Rektörü Aydınlı, Çubuk Şehir Müzesini inceledi
20:29 Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz
20:00 3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı
19:57 Son dakika: Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı: Talat Atilla beni oyuna getirdi
19:22 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak
19:00 Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı
17:42 CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
10:34 Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 21:21:11