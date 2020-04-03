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Bingöl'de PTT aracılığıyla yardım ödemeleri durduruldu

Bingöl Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Bakanlığının PTT aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine başlanan ödemeleri, vatandaşların ikametlerine götürecek.

03.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:02
Bingöl'de PTT aracılığıyla yardım ödemeleri durduruldu
Bingöl Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Bakanlığının PTT aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine başlanan ödemeleri, vatandaşların ikametlerine götürecek.
Valilikten yapılan açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde il merkezi ve ilçelerinde PTT aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere 1.000 lira ödemesine 1 Nisan itibariyle başlandığı hatırlatıldı.
Vatandaşların PTT şubelerine gitmesi nedeniyle yoğunluk ve bu özel döneme ait yakın temas içinde bekleme görüntüleri oluştuğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamda vatandaşlarımız açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Vali Kadir Ekinci Başkanlığında toplanan il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yapılacak ödemelerin vatandaşlarımıza 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 10: 00'dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimlerimiz vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.
"

Kaynak: AA

Etiketler: Bingöl Valiliği, PTT, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bingöl'de PTT aracılığıyla yardım ödemeleri durduruldu - Haberler

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