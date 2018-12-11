Bingöl'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

11 Aralık 2018 Salı 14:47



11 Aralık 2018 Salı 14:47

Bingöl'de hayatı olumsuz etkileyen sağanak, zaman zaman trafik akışını da aksattı.Bingöl'de 3 gün önce başlayan ve aralıksız devam eden sağanak, yol güzergahlarında göletler oluşturdu, trafik akışında aksamalar meydana geldi.Çapakçur Viyadüğü'nde oluşan su birikintisi, trafik akışını da olumsuz etkiledi. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla trafik akışı normale döndü.Bingöl Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, kentte yağışın bugün de devam edeceğini belirterek, olası su taşkınlarına karşı vatandaşın dikkatli olmasını istedi.