Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bingöl'de sağlık çalışanları için siper üretimi başladı

Bingöl'de sağlık çalışanları için siper üretimi başladı Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi'nde, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretimi, gönüllü öğretmenler tarafından 3D yazıcılarla yapılmaya başlandı.

28.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:30
Bingöl 'de sağlık çalışanları için siper üretimi başladı
BİNGÖL - Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi'nde, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretimi, gönüllü öğretmenler tarafından 3D yazıcılarla yapılmaya başlandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgını ile mücadelede sağlık çalışanları için Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM), yüz koruyucu siper üretimi başladı.Yüz koruyucu siperin üretilmesi için gerekli tasarım ve altyapı desteği çalışmalarının ardından üretime geçen merkez, 3D yazıcılarla yüz koruyucu siper prototip üretimine geçti. Merkezdeki gönüllü öğretmenler, günlük 20 adet üretimi yapılan yüz koruyucu siperlerin kentte bulunan sağlık çalışanlarına ulaştırılmaya başlandığını aktarıldı.
Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Merkez Müdürü Mahmut Yılmaz,"Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan, ülkemizde de görülmeye başlayan korona virüs vakaları artmaktadır. Biz, ülke genelindeki Bilim ve Sanat Merkezleri bir araya gelip sağlık çalışanlarımız için siper maske üretme kararı aldık. Bu siper maskeleri de 3 boyutlu yazıcılarda tasarlayıp, çıktısını alıp sağlık çalışanlarıyla paylaşmayı planladık. Yerelde de sadece BİLSEM olarak sınırlı kalmadık. İlimizde bakanlığımıza bağlı tüm okullardaki 3D yazıcıları topladık ve maskeleri üretmeye çalışıyoruz" dedi.
Bingöl'de aylık hedef 600 siper üretimi
Gönüllü öğretmenlerle üretim yaptıklarını aktaran Yılmaz, "BİLSEM'ler olarak ülke genelinde günlük hedefimiz bin tane aylık ise 30 bin tane olmak üzere planladık. İlimizde de günlük hedefimiz 20, aylık hedefimiz ise 600 adet. Tabi 3D yazıcılarımızın artmasıyla bu sayıyı arttırıp seri üretime tamamen geçmeyi planlıyoruz. Malum idari izinli olduğumuz bir dönemdeyiz, çalışanları asgari düzeyde tuttuğumuz bir dönemdeyiz. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Akşamları saat 22.00'lere kadar da üretime devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Bingöl’de sağlık çalışanları için siper üretimi başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bingöl, Genel

Haberin Videosu :

Bingöl'de sağlık çalışanları için siper üretimi başladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Bingöl'de sağlık çalışanları için siper üretimi başladı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:48: İstanbul'da yağmur etkili oldu - Haberler 21:44: Eski eşi gelene kadar intihardan vazgeçmedi - Haberler 21:42: Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler 21:40: Maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 ölü - Haberler 21:38: İETT otobüsüyle çekici kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı - Haberler 21:06: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi - Haberler 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Haberler 19:48: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler