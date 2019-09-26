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Bingöl'de Sektör Meclisi toplantısı yapıldı

Bingöl'de, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Sektör Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı.

26.09.2019 17:13Bingöl'de Sektör Meclisi toplantısı yapıldı
Bingöl'de, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Sektör Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından finanse edilen, Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda sürdürülen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Sektör Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı. Bingöl Üniversitesi Senato Salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, ilgili kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren Vali Kadir Ekinci, " Bu arada Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) kapsamında yürütülen projeleri de ilgiyle ve takdirle takip ediyoruz. İnşallah bu çalışmalar üniversitemize, ilimize ve tüm bölgemize faydalı sonuçlar verecektir. Bu vesileyle projelerin her aşamasında emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİNGÖL

Yükseköğretim Kurulu, Bingöl Üniversitesi, Kadir Ekinci, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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