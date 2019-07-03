03.07.2019 20:24
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bingöl'de silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Bingöl'de silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı Olay yerinden geçerken yaralanan diş hekiminin durumu ağırBİNGÖL(İHA)- Bingöl'de silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Olay yerinden geçerken yaralanan diş hekiminin durumu ağır
BİNGÖL(İHA)- Bingöl'de silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralananlardan birinin diş hekimi olduğu ve olay yerinden tesadüf eseri geçtiği öğrenildi.
Olay, merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde yürüyen Mehmet Çakabey, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu Çakabey ve o sırada evine gitmekte olan diş hekimi Aslı Çetinkaya yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Çetinkaya ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri şüphelinin tespit edip yakalanması için çalışma başlattı. Bingöl'de silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:20   Evlerinde soyularak darp edilen Sarar çiftinin arşiv görüntüleri
21:13   Tunceli'den acı haber... Nehir de aranan genç adamın 18 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
21:07   Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı
20:59   1 milyon TL'lik vurgun yapan bahis çetesinin 10 üyesi tutuklandı
20:56   Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti
20:55   Kendini bıçaklayıp 112 Acil ekiplerini aradı
20:53   Mersin'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldi