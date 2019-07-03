03.07.2019 18:50
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Bingöl'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Bingöl

Bingöl'de silahlı saldırı sonucu biri kadın iki kişi yaralandı.

Bingöl'de silahlı saldırı sonucu biri kadın iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 100.Yıl Ortaokulu yakınlarında, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu yolda yürüyen Mehmet Çakabay ve diş hekimi Aslı Çetinkaya yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Çetinkaya ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Bu arada, husumetli olduğu kişiler tarafından Mehmet Çakabay'a saldırı düzenlendiği, Aslı Çetinkaya'nın da eve gitmek üzere yoldan geçerken yaralandığı öne sürüldü.
Saldırganın yakalanması için polis ve jandarma ekipleri koordineli şekilde çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA
Çetinkaya, Bingöl, Güncel

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