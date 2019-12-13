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Bingöl'de silahlı saldırı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Bingöl'de, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

13.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:58Bingöl'de silahlı saldırı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

'de, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 'ta Yenişehir Mahallesi Faik Ertuğrul Caddesi'nde yaşanan silahlı saldırıda R.B'nin başından, omzundan ve kalçasından av tüfeğiyle yaralanmasıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, saldırının failleri oldukları tespit edilen S.B. ve N.A, suç aleti av tüfeğiyle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Aralık, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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