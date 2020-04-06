Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bingöl'de sokağa çıkan vatandaşa ücretsiz maske dağıtıldı

Bingöl'de Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkan vatandaşlara ve esnafa ücretsiz steril maske dağıtımı yapıldı.

06.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:52
Bingöl'de sokağa çıkan vatandaşa ücretsiz maske dağıtıldı
Bingöl 'de Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkan vatandaşlara ve esnafa ücretsiz steril maske dağıtımı yapıldı.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, pazar yerleri, marketler, toplu ulaşım araçları ve toplu çalışma alanlarında steril maske dağıtımına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmak zorunda oldukları için evlerinde kalamayan vatandaşlarımız başta olmak üzere maske kullanımının zorunlu olduğu alanlarda vatandaşlarımıza steril maske dağıtımını sürdürüyor. Pazar yerlerini sıkı denetim altına alan zabıta ekiplerimiz, pazarcıların maske takıp takmadığını, eldiven kullanıp kullanmadığını da denetliyor. Sosyal mesafe kuralı kapsamında tezgahların önüne bir metre güvenlik şeridi çekiliyor. Pazar semtlerinde alışveriş yapan vatandaşlarımıza da 14 kural ve sosyal mesafe kuralları hakkında bilgilendirmeler yapılıyor"denildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm tedbirlerin titizlikle alındığı aktarılan açıklamanın devamında," Valiliğimiz öncülüğünde tüm tedbirler alınıyor. Şehir merkezinde el dezenfektan otomatları kuruldu, başta toplu taşıma araçları ve kamu kurumları olmak üzere ticari taksiler, toplu yaşam alanları, ATM'ler, köy ve ilçe minibüsleri gibi pek çok alan düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana caddeler düzenli bir şekilde temizleniyor, şehrimizin tüm içme suyu depoları temizlenerek klorlanıyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin market ve gıda sektörüne yönelik denetimleri sıkı bir şekilde sürdürülüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi yardımı devam ediyor"ifadeleri kullanıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta, Bingöl, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bingöl'de sokağa çıkan vatandaşa ücretsiz maske dağıtıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil

Son Dakika Güncel Haberleri

15:23: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise: "Gezeceğim" - Haber 15:23: VakıfBank müşterilerinin milyarlarca liralık kredisini öteledi - Haber 15:22: Bakan Gül: 750 kişi hakkında soruşturma devam ediyor - Haber 15:22: İHH Kahta şubesinden yardım çağrısı - Haber 15:22: Balkona orkestra sistemi kurdular, doyasıya eğlendiler - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 15:00: Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Haber 14:49: Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haber 14:14: Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber