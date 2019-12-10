Haberler » 3. Sayfa » Bingöl'de son bir ayda aranan 98 şahıs yakalandı - Haberler

Bingöl'de son bir ayda aranan 98 şahıs yakalandı

Bingöl polisinin son bir ay içerisinde yaptığı çalışmada 2 ile 6 yıl arasında hapis cezaları bulunan şahıslarında aralarında olduğu 98 şüpheli yakalandı.

10.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:56Bingöl'de son bir ayda aranan 98 şahıs yakalandı
polisinin son bir ay içerisinde yaptığı çalışmada 2 ile 6 yıl arasında hapis cezaları bulunan şahıslarında aralarında olduğu 98 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, geçtiğimiz ay yaptığı çalışmada 98 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan M.K'nin bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından hakkında 6 yıl 3 ay, P.Ç, D.K,Ö.K'nin ise yağma suçlarından haklarında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları olduğu belirtildi.Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçun haklarında 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan O.A, C.A, M.G, İ.Y, M.E, M.G'ninde yakalandığı aktarıldı.Diğer yakalanan şahısların ise basit yaralama, hakaret, yaralama suçlarından çeşitli miktarlarda para cezası ve aranma kayıtları bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan 2018 yılı 11 aylık dönemde yakalanan şahıs sayısı bin 156 iken 2019 yılı 11 aylık dönemde yakalanan şahıs sayısının bin 469 olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:27 Avustralya'da yangınlar devam ediyor - Haberler
13:25 Çekya'da hastanede silahlı saldırıda ölü sayısı 6'ya yükseldi - Haberler
13:21 Kızının ismini taşıyan İdil'de şehit düştü - Haberler
13:20 (Özel) Ceren Özdemir ardından paylaşım yapanlara suç duyurusu - Haberler
13:20 Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
12:22 Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı - Haberler
12:22 Apple iki eski çalışanını casusluk yaptıkları iddiasıyla mahkemeye verdi - Haberler
12:17 Tevfik Göksu'nun kendisini taklit etmesi Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı: Hiç sempatik değil - Haberler
11:58 Trafiği fırsat bilen şahıslar E-5 üzerinde fuhuş kartviziti dağıttı - Haberler
11:40 Yanlışlıkla tahliye edildi, tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz etti - Haberler
10.12.2019 13:31:05