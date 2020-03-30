Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bingöl'de taksiden çevreye rastgele ateş açıldı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir taksideki 2 kişi tarafından tabancayla çevreye rastgele ateş açıldı.

30.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:33
Bingöl'de taksiden çevreye rastgele ateş açıldı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir taksideki 2 kişi tarafından tabancayla çevreye rastgele ateş açıldı. Taksi terk edilmiş olarak bulunurken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Genç ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen takside bulunan 2 kişi, tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Kurşunlar bazı araçlar ile iş yerlerine isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araştırma başlatan polis ekipleri, taksiyi terk edilmiş buldu. Araçta inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Genç, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bingöl'de taksiden çevreye rastgele ateş açıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Haberler
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haberler
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed’in ordusuna virüs bulaştırdı Haberler
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı Haberler
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında

Son Dakika Güncel Haberleri

16:42: PTT İzmir Baş Müdürlüğü tüm iş yerlerinde sosyal mesafe kuralını uyguluyor - Haber 16:41: Balıkesir'de belediye başkanlarından Bakan Kurum'un da katılımı ile telekonferans - Haber 16:40: "Ellerini yıka" çağrısına "aç ve kapa" sloganı da eklensin önerisi - Haber 16:40: Toroslar zabıtasından pazar esnafına 3 metre uyarısı - Haber 16:40: THY bugün bin 62 yolcuyu uçuracak - Haber 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber