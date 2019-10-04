Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bingöl'de tefeci operasyonu: 1 gözaltı

Bingöl'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramada farklı kişilere ait çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.

04.10.2019 10:51Bingöl'de tefeci operasyonu: 1 gözaltı
Bingöl'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramada farklı kişilere ait çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.

Bingöl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tefecilere yönelik 4 ay süren çalışma yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Altın ticareti yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle vatandaşlara yüzde 50'lere varan faiz miktarlarıyla borç para vererek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen A.R.D. isimli şahıs 03.10.2019 tarihinde yapılan operasyonda tefecilik suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsa ait kuyumcu dükkanında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 64 fişek ile farklı kişilere ait çok sayıda çek, senet, tapu ve birçok doküman ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Bingöl Valiliği, Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:22 Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
16:20 İzmir'de parklardaki hırsızlığa karşı kameralı önlem
16:19 Depremde hasar gören Bakırköy Yenimahalle Camii ibadete kapatıldı
16:17 Ev yangınında maddi hasar oluştu
16:13 Amanoslar'da PKK cephaneliği ele geçirildi
16:11 Samsun'da 4 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya 3 gözaltı
16:11 Kilis'te kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi