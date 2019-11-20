Haberler » Güncel » Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi - Haber

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

20.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:40Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi
'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Kiğı İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri, Yayladere ilçesi İmam Komu bölgesinde operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında bölgede arazi taraması yapan ekipler, toprağa gömülü 5 gram C4 patlayıcı, mühimmat, 5 patlayıcı düzeneği, 6 fünye, 3 sanayi tüpü, 5 kilogram çivi ile bazı yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirdi.

Bingöl, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
00:47 Çanakkale'de korkutan yangın
00:46 Evinden yayılan kötü kokudan cesedi bulundu
00:46 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
00:45 Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
22:06 Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
21.11.2019 00:54:34