Bingöl'de Terör Örgütüne Ait Sığınak Bulundu

20 Kasım 2018 Salı 12:03



20 Kasım 2018 Salı 12:03

Bingöl merkez ve Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, 6 odalı sığınak bulundu, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün merkez ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.Operasyonda 6 odalı sığınak tespit edildiği ifade edilen açıklamada, el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanan 19 pil bloğu, dolu 10 büyük tüp ile küçük tüp, 3 akü, 485 çeşitli ebatlarda pil, 6 güneş paneli, 6 branda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.Aynı gün Genç ilçesi kırsalında da operasyon yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Operasyonda 8 kablolu çip ucunda 2 parça C-4 patlayıcı, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, bidon içerisinde patlayıcı olduğu değerlendirilen bir kilogram madde, elektrikli fünye, 12'li havai fişek, 24 el yapımı patlayıcı düzeneği için sarılı pil bloğu kablosu, 3 parça fitil, 750 metre kablo, 59 koli bandı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde terör örgütü PKK ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."