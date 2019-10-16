Haberler » 3. Sayfa » Bingöl'de terör propagandasına 3 tutuklama

Bingöl'de terör propagandasına 3 tutuklama

Bingöl'de terör propagandasına 3 tutuklamaBİNGÖL - Bingöl'de, sosyal medya üzerine terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

16.10.2019 00:35
Bingöl'de terör propagandasına 3 tutuklama
BİNGÖL - Bingöl'de, sosyal medya üzerine terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada 10 şüpheli tespit edilerek eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bingöl'de terör propagandasına 3 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:51 Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
00:49 Buzağıyı kurtarmak için girdikleri çukurda metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
00:47 Polisi şehit eden alkollü sürücü adliyeye sevk edildi
00:46 Sis kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı
00:45 Bursa'da sis faciası: 1 ölü 2 yaralı
00:40 Konya'da silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
00:39 Tırmanarak 3 evi soyan şahıslar kamerada
16.10.2019 01:08:29