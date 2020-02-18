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Bingöl'de tipi 20 köy yolunu kapattı

Bingöl'de tipi nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

18.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:30Bingöl'de tipi 20 köy yolunu kapattı
'de tipi nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji'nin uyardığı kuvvetli rüzgar nedeniyle, geçtiğimiz hafta yoğun olarak yağan kar sonrası tipi oluştu. Tipi nedeniyle Bingöl'de karla kapanıp açılan köy yollarından 20'si tekrar kapandı. Tipinin etkisini yitirmeye başlamasıyla birlikte Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı "Karla Mücadele" ekipleri kapalı köy yolları açmak için çalışmaya başladı.

Öte yandan hava sıcaklığının bir kaç derece artmasıyla birlikte yaşanabilecek çığlara karşı dikkatli olunması istendi. - BİNGÖL

Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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