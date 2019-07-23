Haberler» Güncel» Haber

Bingöl'de TIR elektrik direğine çarptı

Bingöl'de TIR elektrik direğine çarptıBİNGÖL'de kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı.

23.07.2019 01:27
Bingöl'de TIR elektrik direğine çarptı
BİNGÖL'de kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Bingöl- Elazığ karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UV 3627 plakalı TIR, Bilaloğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada hasar oluşan TIR'ın sürücüsü yaralanırken, elektrik telleri yola sarktı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Jandarma tarafından trafiğe kapanan yol, elektrik akımının kesilmesi ve TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Bingöl'de TIR elektrik direğine çarptı
Kaynak: DHA
Elazığ, Bingöl, Güncel

Son Dakika Haberleri
02:28   HSK Genel Kurul Kararı Resmi Gazete'de
02:11   Ordu'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
02:10   Bingöl'de TIR elektrik direğine çarptı
02:07   TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de
02:02   Malatya'da otomobille panelvan çarpıştı: 8 yaralı
01:52   DHA YURT BÜLTENİ-19
01:45   Gri kategoride aranan terörist teslim oldu