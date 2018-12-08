Bingöl'de Tır Otobüse Çarptı 8 Yaralı

Bingöl
'de TIR otobüse çarptı: 8 yaralı
BİNGÖL- Elazığ
karayolunda TIR'ın kayan dorsesinin yoldan geçen yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Elazığ karayolunun 30'uncu kilometresindeki Kuruca mevkiinde meydana geldi. Resul Keskin
yönetimindeki 23 EY 686 plakalı TIR'ın dorsesi, Kuruca mevkiindeki rampada kayarak arkasında seyreden Abdullah Kayan yönetimindeki 34 FS 5336 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Yoldaki sis ve buzlanmadan dolayı meydana geldiği belirtilen kazada, otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Kazada ağır yaralanan otobüs şoförü ile 7 yaralı yolcu, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası otobüsteki diğer yolcular başka bir otobüse bindirilirken, karayolları ekipleri ise buzlanan yolda tuzlama çalışması yaptı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Elazığ,Bingöl
08 Aralık 2018 Cumartesi 22:24