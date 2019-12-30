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Bingöl'de tır yoldan çıktı: 1 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, tır yoldan çıkıp şarampole indi, kazada sürücü yaralandı.

30.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:36 Bingöl'de tır yoldan çıktı: 1 yaralı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, tır yoldan çıkıp şarampole indi, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Karlıova-Erzurum karayolu Dörtyol köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç. idaresindeki 31 BD 373 plakalı tır, yoldan çıktı. Yoldan çıkan tır, kayarak şarampole indi. Kabin kısmı aşağıda kalan tırın sürücüsü yaralandı. Yoldan geçenlerin vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Tır şarampolden, çekici yardımı ile kurtarıldı. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

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