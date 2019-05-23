23.05.2019 16:06
»»

Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü,3 yaralı

Bingöl

Bingöl'de yoldan çıkan araç takla attı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de yoldan çıkan araç takla attı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Karlıova yolu üzerinde Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sait Bozkurt idaresindeki 49 F 1103 plakalı araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Bozkurt kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL Karlıova, Bingöl, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


YORUMLAR