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Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

18.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:01Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı
'ün ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Kanitaht Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FM 5303 plakalı araç,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savrulup takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindekilerin yardımıyla araçtan çıkartılarak İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis inceleme yaparken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

Karlıova, Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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