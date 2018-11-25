Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bingöl
'de hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Solhan
ilçesi Arakonak
beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah
Özdağ yönetimindeki 16 LKL 80 plakalı hafif ticari araç, Muş
'tan Solhan ilçesine doğru seyir halindeyken kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlandı.
Kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralıların İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - BİNGÖL
Arakonak,Solhan,Bingöl
25 Kasım 2018 Pazar 14:40