Bingöl
'de trafik kazası: 5 yaralı
BİNGÖL'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden Bingöl- Genç
karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. 34 VKB 52 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
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