04.06.2019 17:55
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Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı

Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralıBİNGÖL'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı
BİNGÖL'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden Bingöl- Genç karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. 34 VKB 52 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı
Kaynak: DHA
Genç, Bingöl, Güncel