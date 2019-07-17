17.07.2019 10:11
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Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı

Bingöl

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Solhan ilçe çıkışı Muş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. idaresindeki 16 ADT 904 plakalı minibüs, sürücün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL
Kaynak: İHA
Solhan, Bingöl, 3. Sayfa

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