Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
09.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:30
Kaza, Bingöl- Elazığ Karayolu Emtağ köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sürücüleri öğrenilemeyen 23 KD 538 ile 33 VEF 28 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandıl. Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Araç içinde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar, hazır bekletilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İHA
Yorumlar (4)
AYTEN: Kendisi mi çıkmıştı arabadan, çok canı yanıyor muydu kuzumun bir yudum su verseydiniz allah mekanını cennet etsin
NİZAR: Kardeş Allah rahmet eylesin bende direkli köyündeyim kaza alanına ilk benle 2 akrabam gittik bariyerlerin diğer tarafında uzanıyordu gittik kulaklarından kan geliyordu gözlerimizin içine baktı öleceğini bilir gibi içim gitti