Bingöl'de trafik kazası 8 yaralı

Bingöl'de trafik kazası: 8 yaralıBİNGÖL'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

28.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:33
Bingöl'de trafik kazası: 8 yaralı
BİNGÖL'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Bingöl- Diyarbakır karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Feyyaz Çakar yönetimindeki 46 LR 804 plakalı otomobil ile İsmail Demircioğlu yönetimindeki 43 CFU 541 plakalı hafif ticari araç Doğanca köyü mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak tarla yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 8 kişi ilk müdahalenin ardından Genç ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Bingöl’de trafik kazası 8 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Bingöl, Güncel, Haber

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