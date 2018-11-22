Bingöl'de Trafik Uygulaması

Bingöl
İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, sürücüleri trafik kurallarına karşı uyarmak amacıyla radarla trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Bingöl merkez Devlet Su İşleri Kavşağı'nda gerçekleştirilen uygulamada, radar aracıyla hız sınırını aşan araçlar, emniyet kemeri takmayan, sürücülerin telefonla konuşması kontrolleri yapıldı.
Yaklaşık 2 saat süren uygulamaya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, amaçlarının vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.
Yapılan uygulamayla trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit etmek olduğunu kaydeden Alıcı, şöyle devam etti:
"Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında insan faktörü ön plandadır. Özelikle araç sayılarının artmasıyla birlikte, trafikte sorumsuz sürücüler de artmıştır. Bu sürücülerin hız ihlalleri, ışık ihlalleri, cep telefonuyla trafikte konuşma, emniyet kemeri kullanmama, drift atma, sis farıyla seyretme gibi ihlalleri yaptıkları gözetlenmektedir. Bu ihlalleri Bingöl'de de yapan sürücülerin olup olmadığını tespit etmek amacıyla bu uygulamayı yapıyoruz. Bu uygulamalarımız aralıksız devam edecektir."
Bingöl
22 Kasım 2018 Perşembe 09:19