Bingöl'de Türk Patent ve Marka Kurumu İl Temsilciliği Açıldı

Bingöl Üniversitesi
Rektörlük binasında Türk Patent ve Marka Kurumu İl Temsilciliği faaliyetlerine başladı.
Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Türk Patent ve Marka Kurumu İl Temsilciliğini ziyaret etti.
Rektör Çapak, burada yaptığı açıklamada, üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında oluşturulan yol haritasında yer alan bilgi doküman birimlerinin, sınai mülkiyet hakları ve Türk Patent ve Marka Kurumunun çalışmaları hakkında tarafların doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Türk Patent ve Marka Kurumu İl Temsilciliğinin Bingöl'e ve üniversiteye hayırlı olması temennisinde bulunan Çapak, şöyle konuştu:
"Üniversitemiz ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde ilimizde üniversitemiz bünyesinde kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Birimimiz yerel girişimcilere, sanayicilere, akademisyenler ve öğrencilere fikri sınai mülkiyet hakları olarak nitelendirilen patent, endüstriyel tasarım, marka, coğrafi işaretler, faydalı model konularında danışmanlık ve bilgi hizmeti verecektir. Hemşehrilerimizin bu amaçlarla Ankara
'ya gitmek yerine işlemlerini doğrudan Bingöl'de yapmalarını sağlayacak olan birim, üniversitemiz, sanayicilerimiz ve ilimiz için çok önemli bir kazanım olacaktır."
Bingöl