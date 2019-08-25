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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 1 ton 280 kilogram esrar ve 501 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

25.08.2019 14:28 Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 1 ton 280 kilogram esrar ve 501 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda dere yataklarındaki 7 ayrı tarlada 501 bin 700 kök Hint keneviri ve 1 ton 280 kilogram kubar esrar ele geçirildiği belirtildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedilen açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu ile kenevir bitkisinin olay yerinde imha edildiği bildirildi.

Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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