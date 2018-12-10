Bingöl'de Uyuşturucuyla Mücadele Çalışması

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:56



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:56

Bingöl'de uyuşturucu kullanımını önleyici çalışmalar kapsamında 114 metruk yapı yıktırıldı.Bingöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Kültür Mahallesi'nde içerisinde uyuşturucu kullanıldığı tespit edilen metruk haldeki eski mezbahanenin yıktırıldığı belirtildi.Önleyici çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 114 metruk yapının yıkıldığı kaydedilen açıklamada,"Uyuşturucu kullanımının önüne geçmek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen yapılar yıkılıyor." dedi.