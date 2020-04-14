Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bingöl'de Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor

Bingöl'de Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerine göre tüm ihtiyaçlarını gidererek evlerine teslim ediyor.

14.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:26
Bingöl'de Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor
Bingöl 'de Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerine göre tüm ihtiyaçlarını gidererek evlerine teslim ediyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de valilik koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Korona virüs sürecinde ihtiyaç sahipleri için çalışmalarına devam ediyor. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunduğu için evlerinden çıkmaları kısıtlananların hizmetine koşan ekipler, maaş çekmeden, ilaç alamına kadar her türlü işleri yapıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hasta ziyaretleri yapıldı, vatandaşlarımıza ilaçları teslim edildi. Siparişler alındı, ihtiyaçlar giderildi. Emekli maaşları kapıda teslim edildi"denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Bingöl, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Haberler ›› Güncel ››Bingöl'de Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:53: Tarsus'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haber 13:53: Berdan Barajı havadan denetleniyor - Haber 13:52: (Özel) Şehir Hastanesinde Korona tedavisi biten 3 hasta daha taburcu oldu - Haber 13:52: Alman ekonomistlerden "salgından acil çıkış stratejisi" için uyarı - Haber 13:51: Başıboş köpekler oyun oynayan çocuklara saldırdı: 3 ağır 6 yaralı (2) - Haber 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım - Magazin 13:13: DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber