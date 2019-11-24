Haberler » Güncel » Bingöl'de yamaç paraşütçüleri öğretmenler için uçtu - Haber

Bingöl'de yamaç paraşütçüleri öğretmenler için uçtu

Bingöl'de yamaç paraşütçüleri öğretmenler için uçtuBİNGÖL'de, bir grup yamaç paraşütçüsü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, 'Şiddet sıfır öğretmenler pekiyi' sloganıyla uçuş yaptı.

24.11.2019 20:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:09
'de yamaç paraşütçüleri öğretmenler için uçtu
BİNGÖL'de, bir grup yamaç paraşütçüsü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, 'Şiddet sıfır öğretmenler pekiyi' sloganıyla uçuş yaptı.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir grup, Bingöl merkeze bağlı Alatepe köyündeki 2 bin 700 rakımlı dağa çıkıp, yamaç paraşütü etkinliği düzendi. Yamaç paraşütçüleri, 'Şiddet sıfır öğretmenler pekiyi' sloganıyla düzenledikleri uçuş etkinliğinde öğretmenler gününü kutlarken, öğretmenlere yönelik şiddete de tepkilerini dile getirdi.
Etkinliğe katılan yamaç paraşütçüsü Yunus Esen, öğretmenlere yönelik şiddetin son bulması için paraşütle uçuş yaptıklarını belirtip, tüm öğretmenlerin gününü kutladığı söyledi.
Bingöl'de yamaç paraşütçüleri öğretmenler için uçtu

Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:28 Turgutlu'da sünnet şöleni yapıldı
21:28 Rasulayn'da PKK-YPG'ye ait patlayıcı madde ve malzeme imha edildi
21:27 Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü
21:26 DHA YURT BÜLTENİ-17
21:26 SAMSUN ÇOCUKLARA TRİBÜNDE OYUNCAK YAĞMURU SÜRPRİZİ
20:35 Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı
20:30 Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı: 5 kişi yaşamını yitirdi
19:40 Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım
19:15 Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı
18:53 3 yaşındaki kız çocuğuna düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
17:47 Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi
24.11.2019 21:29:57