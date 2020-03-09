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Bingöl'de yangın, ağaçlar zarar gördü

Bingöl'de ovada çıkan yangın ağaçlara zarar verdi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

09.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:56
Bingöl'de yangın, ağaçlar zarar gördü
Bingöl 'de ovada çıkan yangın ağaçlara zarar verdi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı İçmeler Mahallesi Ova bölgesinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ovadaki kuru otlar yanmaya başladı. Kısa süre içinde büyüyen yangın, ağaçlara sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Yangına müdahale eden ekipler kontrol altına alarak söndürdü. Yangında çok sayıda ağacın kısmen zarar gördüğü bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler : İçmeler, İtfaiye, Bingöl, 3. Sayfa
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