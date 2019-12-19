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Bingöl'de yardıma muhtaç aileler yararına kermes

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın eşi Nurten Arıkan yardıma muhtaç aileler yararına kermes düzenledi.

19.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:54 Bingöl'de yardıma muhtaç aileler yararına kermes
Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın eşi Nurten Arıkan yardıma muhtaç aileler yararına kermes düzenledi.
Genç Caddesi Parkında düzenlenen kermeste, evlerde hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.
Kermese katılan Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Etkinlikle elde edilecek gelir, her mahallede tespit edilen ailelere eşit bir şekilde ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.
Nurtan Arıkan ise, "Muhtaca Yardım Eli Ol" sloganıyla yardıma muhtaç aileler yararına kermes organize ettiklerini belirterek, "Bu doğrultuda düzenlediğimiz kermese yoğun katılım gösterildi. Buradan elde ettiğimiz geliri, daha önce tespiti yapılmış ailelere ulaştıracağız." dedi.
Kermese Vali Kadir Ekinci ile eşi Tuba Ekinci de katıldı.

Erdal Arıkan, Dörtyol, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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