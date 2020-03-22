Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bingöl'de yaşlılar için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Haberler

Bingöl'de yaşlılar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

Bingöl Valiliği yalnız yaşayan 65 ve üzerindeki yaşlıların bakımı için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturdu.

22.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:46
Bingöl'de yaşlılar için
Bingöl Valiliği yalnız yaşayan 65 ve üzerindeki yaşlıların bakımı için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturdu.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Yönelik Sokağa Çıkma Yasağı" genelgesi doğrultusunda Vali Kadir Ekinci başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.
Valilikte yapılan ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, vali yardımcıları, kaymakamlar ile ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, "Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmasına karar verildi.
Vali Ekinci, toplantıda yaptığı konuşmada, destek grubunun tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için kurulduğunu söyledi.
Evlerinden çıkamayanların ihtiyaçlarının karşılanması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ekipler oluşturulduğunu aktaran Ekinci, şöyle konuştu.
"Tüm kurum ve kuruluşlarımızla görevimizin başında ve milletimizin hizmetindeyiz. Vatandaşımızın en küçük bir mağduriyet yaşamaması için ilgili arkadaşlarımız 7/24 aktif şekilde çalışacaklardır. Dünya ve ülkemiz çok hassas bir süreçten geçiyor. Bu süreçte tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanında olacak ve sorunlarını çözmeye çalışacağız. Yasak kapsamındaki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen evlerinizden dışarı çıkmayın. Kurallara ne kadar sıkı uyarsak bu sıkıntılı günleri o kadar az hasarla atlatacağız inşallah. Resmi makamlar dışındaki bilgi paylaşımlarına itibar etmeyelim, kamuoyunda panik yaratacak davranış ve paylaşımlardan uzak duralım."

Kaynak: AA

Etiketler : Bingöl Valiliği, Ekinci, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haberler
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı Haberler
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Türkiye’de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Haberler
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü Haberler
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

Devrek Belediyesi bankları tel kafes ile çevirdi - Haber Zabıta ekipleri pazar esnafına eldiven ve maske dağıttı - Haber Zabıta, pazarda alışveriş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyardı - Haber Edirne'de sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi - Haber İran'da yaklaşık 33 milyon kişi sağlık taramasından geçirildi - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı - Haber CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber
Loading